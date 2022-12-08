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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika: Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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