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Son dakika: DEAŞ’ın bombacısı Kocaeli’de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Son dakika: DEAŞ’ın bombacısı Kocaeli’de yakalandı

Son dakika haberine göre Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’ın bünyesinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

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