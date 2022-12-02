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Son dakika: İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına darbe

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ’ın finans yapılanmasına darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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