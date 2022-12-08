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Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi açıldı! Emine Erdoğan: Geleceğimiz emin ellerde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi açıldı! Emine Erdoğan: Geleceğimiz emin ellerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların sıfır atık bilincine varması ve Sıfır Atık Projesi'ni sahiplenmesinin önemine dikkati çekerek, "Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum." dedi.

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