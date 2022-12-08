Rize'de Millet Bahçesi heyecanı! Dev proje için deniz doldurulacak
Karadeniz’in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize’de havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman gibi projelerinin ardından deniz dolgusu yapılarak kazanılacak 600 dönüm alana millet bahçesi inşa edilecek. Bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje, 1 yılda tamamlanacak. Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Çevrecilik açısından en masum dolgu olacak proje ile insanlar, beton yığınından kurtulup yeşil alanlarda dolaşabilecek" dedi.
Kentte havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman projelerinden sonra millet bahçesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek.
250 dönümü daha önce doldurulan, 350 dönüm daha ilave edilerek kazanılacak 600 dönüm alanda bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi, sosyal donatı alanları, spor tesisleri, kafeler ve yürüyüş yollarından oluşacak millet bahçesi projesi 1 yılda tamamlanacak.
Millet bahçesinin 2 kilometre uzunluğundaki kordonu da denize sıfır noktada olacak. Projenin Karadeniz'in hırçın dalgalarından korunması için 4 metre yükseltilen dolgu alanı önüne dalga kıranlar yerleştirilecek.
'ÇEVRECİLİK AÇISINDAN EN MASUM DOLGU'
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte arazi kıtlığından dolayı 1970'li yıllardan itibaren denizin kısım kısım doldurulduğunu belirterek "Millet bahçesi olacağı için çevrecilik açısından en masum dolgu olacak proje ile insanlar beton yığınından kurtulup, yeşil alanlarda dolaşabilecek.
En önemlisi de denize sıfır olması yani denizimizin burada önünde taş yok. Adeta insanlar boğazdaki kordonda yürür gibi 2 kilometrelik hatta denize sıfır yürümüş olacaklar. Bu şekilde bu rekreasyon alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak" diye konuştu.
Karadeniz'in şiddetli dalgalarına karşı önlem alındığını da belirten Metin, "Burada bizi tedirgin eden konu fırtına geldiğinde dalgaların dolguyu tahrip etmesi. Rize limanı mendireği belli bir yere kadar bu dolguyu koruyor.
Dalganın deniz altındaki kısmını engellemek için yaptığımız 4 metre yüksekliğindeki betonarmenin önünde, denizden 4 metre altında 20-30 metre ileri kadar giden dalgakıran yapılacak.
600 dönümün üzerinde bir alana millet bahçemizi yapacağız. İçerisinde cami, bilim merkezi, kent müzesi, engelsiz yaşam merkezi, sosyal donatı alanları, kafeteryalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor tesisleri olacak. 600 dönümlük alanın yaklaşık 50 dönümü kapalı alan olacak; gerisi tamamı ile yeşil alan kalacak" dedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?
- MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı
- 2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...
- AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar
- MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
- Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı! Seyran, Ferit'e sarılıyor! Endişe tavan yaptı...
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...
- POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
- Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…
- SSK, Bağkur, 4A, 4C'linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...