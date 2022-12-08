Rize’de Millet Bahçesi heyecanı! Dev proje için deniz doldurulacak

En önemlisi de denize sıfır olması yani denizimizin burada önünde taş yok. Adeta insanlar boğazdaki kordonda yürür gibi 2 kilometrelik hatta denize sıfır yürümüş olacaklar. Bu şekilde bu rekreasyon alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak" diye konuştu.



Karadeniz'in şiddetli dalgalarına karşı önlem alındığını da belirten Metin, "Burada bizi tedirgin eden konu fırtına geldiğinde dalgaların dolguyu tahrip etmesi. Rize limanı mendireği belli bir yere kadar bu dolguyu koruyor.