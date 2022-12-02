Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında önemli görüşme: NATO Rusya-Ukrayna Kıbrıs meselesi…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra NATO, Rusya - Ukrayna savaşı ve Kıbrıs meselesi de ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
NATO VURGUSU
Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.
(FOTOĞRAFTA: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak)
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KIBRIS MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.
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