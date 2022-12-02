Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında önemli görüşme: NATO Rusya-Ukrayna Kıbrıs meselesi…

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

NATO VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.