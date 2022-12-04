Avrupa kendi ayağına sıkıyor! Rusya’nın petrol arzını azaltması halinde...





600 BİN VARİLE DÜŞECEK

RUS petrolüne yönelik yaptırımlar tam olarak uygulandığı takdirde, Ocak 2023 itibarıyla günlük 600 bin varillik Rus petrolünün AB'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Yüzde 30-40 iskontolu olarak petrol alımı yapan Çin ve Hindistan'ın indirimli Rus ham petrolü alımlarını büyük ölçüde artırmasına rağmen daha ne kadar petrol alınabileceği konusu belirsizliğini koruyor. Kasım itibarıyla günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye giden OPEC+ grubu, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirmek ve uygulanacak üretim miktarını belirlemek üzere bugün toplanacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın piyasalarda oluşturduğu arz endişeleriyle 7 Mart'ta 139 dolar seviyesini aşan uluslararası petrol fiyatı referans ölçütü Brent petrolün varil fiyatı, ağustostan bu yana 100 doların altında işlem görüyor. Büyük bir kesinti ile Brent petrolün varil fiyatını 90 doların üzerine çıkarabileceği belirtiliyor.