Kemal Kılıçdaroğlu'nun "has kadrosuna" bir takviye daha! Teröre destek paylaşımlarıyla bilinen Nuşirevan Elçi Kılıçdaroğlu'na başdanışman oldu

PKK'Yİ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Elçi, "Hukuki ve siyasi" konularda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

PKK ile yürütülen açılım sürecine ve FETÖ'nün kumpaslarına verdiği destekle bilinen Elçi, sosyal medya paylaşımları ile yeniden gündeme geldi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütünü simgeleyen sloganların yer aldığı paylaşımlarıyle tepki çeken Elçi'nin bazı paylaşımları;