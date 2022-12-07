Kemal Kılıçdaroğlu'nun "has kadrosuna" bir takviye daha! Teröre destek paylaşımlarıyla bilinen Nuşirevan Elçi Kılıçdaroğlu'na başdanışman oldu
Daron Acemoğlu'nun Atatürk hakkındaki sözleri ve Hacer Foggo'nun TSK'ya attığı iftiraya rağmen ekibine dahil eden Kemal Kılıçdaroğlu, sınırları yine zorladı. Terör örgütü PKK'ya verdiği destek paylaşımlarıyla en sert sözlerin hedefi olan eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, CHP liderinin yeni başdanışmanı oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nu "Yeni danışmanı Kandil'den mi getirdiniz?" sözleriyle eleştirdi.
Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu süreçte siyasi liderler, kadrolarına yeni isimler katarak çalışmaları yürütüyor.
6'lı masada henüz adayın kim olacağı belirsizliği sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir karara imza attı.
DOĞU MASASI ÇALIŞMALARI NUŞİREVAN ELÇİ'YE VERİLDİ
Geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'ye parti içinde yeni bir görev verildi.
Kılıçdaroğlu, Doğu Masası çalışmaları kapsamında Nuşirevan Elçi'yi başdanışman olarak atadı.
PKK'Yİ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Elçi, "Hukuki ve siyasi" konularda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.
PKK ile yürütülen açılım sürecine ve FETÖ'nün kumpaslarına verdiği destekle bilinen Elçi, sosyal medya paylaşımları ile yeniden gündeme geldi.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütünü simgeleyen sloganların yer aldığı paylaşımlarıyle tepki çeken Elçi'nin bazı paylaşımları;
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