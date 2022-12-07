ABD'den PKK'ya havacılık eğitim! Yine teröristlere kalkan oldular | Fitne medya Washington Post skandalı yazdı
Türkiye'nin terör yuvalarına karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından, olası kara harekatı dünyanın gündeminden düşmüyor. PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye her fırsatta desteğini dile getiren ABD'nin 'fitne medyası' Washington Post'ta skandal bir haber yer aldı. Öte yandan ABD'nin PKK'lı teröristlere havacılık eğitimi verdiği ortaya çıktı. Hain teröristler sızmak için kullandıkları paramotorları üretiyor. Suriye sınırında bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ayrıntıları aktardı.
Türkiye'nin olası kara harekatı YPG/PKK'da paniğe neden olurken terör örgütünün elebaşları ABD'ye adeta yalvarmış ve yardım dilenmişti. Son olarak ABD'li Washington Post, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e bir köşe ayırmıştı. Bugünkü haberinde ise üç ABD'li yetkilinin açıklamalarına yer verdi. '
ABD askerleri Türkiye'ye rağmen Suriye'deki devriyelerini genişletecek' başlıklı haberde yetkililerin skandal ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Washington Post, Mazlum Kobani Adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.
ABD'den destek isteyen terörist skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.
Yazısında kara harekatı paniğinin açıkça görüldüğü terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz; çünkü Türkiye bunu daha önce de yaptı" dedi.
Uluslararası topluma seslenerek "Türkiye'yi durdurun" diyen Kobani, somut adımların azaltılmasını istedi.
Bu yazının ardından gazetede ABD'nin skandal adımı duyuruldu. 3 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un terör örgütü SDG ile tam kara operasyonlarının yeniden başlayacağı ifade edildi.
SKANDAL BAŞLIK
'ABD askerleri Türkiye'ye rağmen Suriye'deki devriyelerini genişletecek' başlıklı haberde, Türkiye'nin bu tehdidini yerine getirebileceği vurgulandı. Türkiye'nin kara harekatının bölgedeki Amerikalıları tehlikeye atabileceği yalanına sığınan yetkililerin sözlerine yer verildi.
ABD'Lİ ALBAYDAN SKANDAL SÖZLER
ABD askeri sözcüsü Albay Joseph Buccino yaptığı açıklamada, "Suriye'de güvenlik ve istikrarda zorlu kazanımları tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemden endişe duyuyoruz" dediği haberde yer aldı. "Birliklerin çoğunu geri çektiğimiz bir yerde deneyimli, tanınmış ve güvenilir ortaklarımız olan SDG'nin güvenliğinden endişe duyuyoruz." sözlerine yer verildi.
Yetkililerden biri , "ABD, Türkiye'nin Suriye'deki son saldırılarını onaylamadı" dedi ve "Türkiye'nin terörle ilgili meşru güvenlik endişeleri olsa da, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran askeri tırmanışın bu endişeleri çözeceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.
DEAŞ bahanesi ile SDG'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda bir dış politika ve askeri analist olan Bradley Bowman, "Onları desteklemeye devam etmek ve başarılı olmalarını sağlamak bizim çıkarımıza ve Türkiye'nin bunu anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Gazete Bowman'ın, bazı ABD askeri yetkililerinin Türk mevkidaşlarıyla iyi ilişkilere sahip olmaya devam etmesine karşın, Türkiye'nin diğer yönlerden davranışlarının diğer NATO müttefiklerinin simgesi olmadığını söylediğini yazdı.
Öte yandan geçtiğimiz ay Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkla Derik'te PKK/YPG ile askeri manevralar yapan ABD'lilerin terör örgütüne, 'havacılık' eğitimleri verdiği ortaya çıktı.
İstihbarat kaynaklarının da ABD'li pilotların Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG'ye 2 adet helikopter tahsis ettiği bilgisine ulaştığı belirtildi ABD'nin bu eğitimlerle PKK/YPG'li teröristten oluşan 80 kişilik sözde havacılık birimi oluşturmak istediği de istihbarat birimlerince tespit edildi.
ABD'li pilotların özel olarak seçilen 10 teröriste helikopter kullanım eğitimi verdiği, o teröristlerin de belirlenen diğer teröristleri eğittiği ifade edildi.
CAYROKOPTER EĞİTİMİ
Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs bölgelerine düzenlediği saldırılarda kullandığı özel düzenekli droneların kaynağı da belli oldu.
Örgütün son dönemde sayılarını çoğalttığı drone'ların ABD'den temin ettiği öğrenildi. ABD'li askerlerin ellerinde bulunan cayrokopterlerin kullanımına ilişkin PKK/YPG'li teröristlere eğitim verdiği de tespit edildi.
PARAMOTOR ÜRETİMİNE BAŞLADILAR
Terör örgütü PKK, yurt dışından temin ederek özellikle sızmalarda kullandığı paramotorları da kendisi üretmeye başladı. Yenişafak'ın haberine örgütün bu konuda da ABD ve koalisyon güçlerinden teknik ve lojistik destek aldığı istihbarat raporlarında yer aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırıp 1 polis memurunu şehit eden teröristlerin, paramotor kullanarak Suriye'den Türkiye'ye sızdığı tespit edilmişti.
TERÖRİSTLERE PARAŞÜTLE ATLAMA TATBİKATI
Suriye'nin Kuzeydoğusunda bir ilke daha imza atan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri savaş uçaklarından paraşütle atlama tatbikatı yaptı. Deyrizor kırsalındaki Koniko dolga lgaz sahasında gerçekleştirilen tatbikatlara, PKK/YPG'li teröristlerin de dahil edildiği iddia edildi. Öte yandan terör örgütü ABD ile PKK ara verdikleri ortak devriyeye yeniden başladı. Deyrizor'da uluslararası koalisyon ve PKK birlikte iki devriye yaptı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
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