ABD’den PKK’ya havacılık eğitim! Yine teröristlere kalkan oldular | Fitne medya Washington Post skandalı yazdı

TERÖRİSTLERE PARAŞÜTLE ATLAMA TATBİKATI

Suriye'nin Kuzeydoğusunda bir ilke daha imza atan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri savaş uçaklarından paraşütle atlama tatbikatı yaptı. Deyrizor kırsalındaki Koniko dolga lgaz sahasında gerçekleştirilen tatbikatlara, PKK/YPG'li teröristlerin de dahil edildiği iddia edildi. Öte yandan terör örgütü ABD ile PKK ara verdikleri ortak devriyeye yeniden başladı. Deyrizor'da uluslararası koalisyon ve PKK birlikte iki devriye yaptı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.