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Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 Yılı Bütçesi TBMM'den onay aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 Yılı Bütçesi TBMM’den onay aldı

SON DAKİKA | TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.

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