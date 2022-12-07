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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir okulda eğitime 5 gün ara: Grip vakaları arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki bir okulda eğitime 5 gün ara: Grip vakaları arttı

Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde, artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

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