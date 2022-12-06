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Son dakika : CHP'li belediyelerde neler oluyor? AK Parti ABB Meclis Grup Başkanvekili Murat Köse'den önemli açıklama

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Son dakika : CHP’li belediyelerde neler oluyor? AK Parti ABB Meclis Grup Başkanvekili Murat Köse’den önemli açıklama

Son dakika haberi... AK Parti ABB Meclis Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Murat Köse konuşmasında, "Ankara'da 60 milyarlık kaynak neden esere dönüştürülmedi?" diye sordu.

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