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MSB duyurdu! Hudut kartalları geçit vermiyor: Yunanistan sınırında 15 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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MSB duyurdu! Hudut kartalları geçit vermiyor: Yunanistan sınırında 15 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

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