TOGG İstanbul Havalimanı’nda! Vatandaş büyük ilgi gösterdi

Daha önce TESLA kullandığını söyleyen gurbetçi Muharrem Uğurlu, "Ben elektrikli arabayı 4 -5 senedir kullanıyorum. Hem de her çeşidini kullanıyorum. X modelini kullandım. S modelini kullandım. Şu anda da Y modeli var. Hepsini kullandım oğlum ile beraber. Hastasıyız elektrikli arabanın. Tesla'da gözümüzü açtık. Devamlı onu kullandık. Şu anda Türkiye' de iki tane aldık. TOGG'u da bekliyoruz tabi. Arabayı gördük, şöyle baktığın zaman çok güzel çok şık. Tabii oturmak lazım kullanmak lazım. Tasarım olarak çok şık. Çok beğendik tabii. Almayı da düşünürüz" dedi.