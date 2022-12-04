Başkan Erdoğan müjdeyi Şanlıurfa'da duyurdu! Sistem değişiyor! Pedagojik formasyona yeni düzenleme...
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan pedagojik formasyona ilişkin gelen soruya yanıt verirken yapılan yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda, gençlerin sorularını yanıtladı.
Şanlıurfa'da bir köy okulu öğretmeni de sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirileceğini açıklanmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu ve öğrencilerinin Ankara'yı görmediğini, bu nedenle onlarla birlikte başkente gelmek istediklerini bildirdi.
Kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de ziyaret etmek istediklerini anlatan öğretmene Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makamımız her zaman açıktır. Bizim kapımız size açık olmayacak, kime açık olacak?" yanıtını verdi.
SİZE KAPI AÇIK OLMAYACAK KİME OLACAK?
Öğretmenin, "O zaman pazartesi günü öğrencilerime 'Ankara'ya gidiyoruz' diye müjdeyi verebilir miyim?" sorusu üzerine Erdoğan, rahatlıkla bunu söyleyebileceğini belirtti.
Erdoğan, "Siz ki Şanlıurfa'nın bir köyünde öğretmenlik yapıyorsunuz. Size kapı açık olamaz da kime açık olacak?" dedi.
PEDAGOJİK FORMASYON
Genç öğretmenin ayrıca pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık."
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.
Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.
Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.
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