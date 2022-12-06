Başkan Erdoğan’ın karizması sosyal medyada zirveye çıktı! Dünyanın en çok takip edilen 3. lideri

DÜNYADA 3 AVRUPA'DA 1. SIRADA

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, attığı tweetle "Küresel PR ajansı Burson Cohn & Wolfe'a ait dijital diplomasi araştırma topluluğu Twiplomacy'nin her yıl yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında Cumhurbaşkanımız'ın profili, 2022 yılında 2 sıra yükselerek dünyanın en güçlü üçüncü twitter hesabı oldu." diyerek açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Twitter'da "Avrupa'nın en güçlü siyasi lideri" unvanını da koruduğu bildirdi.