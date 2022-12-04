Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’daki “GENÇLERLE BULUŞMA” programında flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiği kritik ziyaret sonrası “GENÇLERLE BULUŞMA” programında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu seçimde ilk defa Şanlıurfa'da 250 bin oy kullanacak gencimiz var. Toplu açılış ve mitinglerde Şanlıurfa zirve yaptı. Mitinge 120 bin kişi katıldı." dedi. “Başkan Erdoğan, Külliye'yi Türkiye'nin şanı için yaptı” ifadelerine yer veren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, “Kimse bizim bayrağımızı indiremeyecek. Başkan Erdoğan'ın yanındayım.” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "vizyon" belgesini de eleştiren Başkan Erdoğan, “Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız.” cümlelerine yer verdi. Dünyaya "Türkiye Yüzyılı" mesajı da veren Başkan Erdoğan, "'Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Hazreti Mevlana'nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.
Dün Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Başkan Erdoğan, "GENÇLERLE BULUŞMA" kritik açıklamalarda bulundu.
TATLISES DE KATILDI
Başkan Erdoğan'ı usta sanatçı İbrahim Tatlıses yanlız bırakmayarak eşlik etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"BU SEÇİMDE İLK DEFA ŞANLIURFA'DA 250 BİN OY KULLANACAK GENCİMİZ VAR."
Sevgili gençler Şanlıurfa'nın saygı değer güzel insanları ve büyük sanatçı kardeşimiz İbrahim Tatlıses ile güzel anlar yaşıyoruz. Kültür merkezimiz hayırlı olsun. Şanlıurfa'mız Türkiye'nin en genç şehri. Sadece Şanlıurfa'dan oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, bende genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum.
"MİTİNGE 120 BİN KİŞİ KATILDI"
Toplu açılış ve mitinglerde Şanlıurfa zirve yaptı. Mitinge 120 bin kişi katıldı.
İnanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Türkiye2de gençlik teşkilatını partisinin angaryasını yaptıracak bir iş değil de politikasının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz.
Biz ne sağdayız, ne de solda. Biz siyasetin merkezindeyiz. Ve Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye vizyonuyla hazırlamaya karşılarken en çok da sizlerin gayretine güveniyoruz.
"ÇEKTİĞİMİZ ACILARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ"
Bölgesel ve küresel liderlik seviyesine kolay gelmedik.
Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Hazreti Mevlana'nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz.
Gençlerimizin donanımı 'Türkiye Yüzyılı'nın teminatıdır.
"ABİNİZ DIŞINDA GENÇLİK KOLLARINDAN GELMİŞ KİMSE YOK'
Türkiye siyasetinde bu kardeşiniz, abiniz dışında gençlik kollarından gelmiş kimse yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, gökten zembille inmişler. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geriden bırakan büyüğünüz olarak artık sizlerin misafiri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Biz kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden geri aldıysak çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sancılı dönemini yaşadı.
Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden bölgesel ve küresel bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Şanlıurfa'nın havalimanı böyle güzel yolları mı vardı? Nerede...
İbrahim Bey ne diyor. İstanbul'dan çıkıp buraya yol değiştirmeden geliyorsun. Eskiden 24 saattir şimdi 12-13 saat. Bu kadim mücadelenin en zor kısmını geride bıraktık. Artık ödediğimiz bedellerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizinle alacağız. Artık dünyaya şöyle bakacağız; Biz dünyaya değil artık dünya Türkiye'ye baksın. Bunu sizlerle beraber başaracağız.
Hamasetle, demagojiyle, yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve kararlılığından aldığımız güçle 2023'e hazırlanıyoruz. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı. Ama şimdi 81 ilimizde 208 ilimiz var.
KILIÇDAROĞLU'NUN "VİZYON" BELGESİ "KILIÇDAROĞLU BİRİLERİNİ TOPLAMIŞ! BİZ ŞANLIURFA'DA ZİHİN DEVRİMİ YAPACAĞIZ"
Bugün Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve bugün yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası. Bugün toplu açılıştaki katılım, az önce rakam da verdim muhteşemdi. Şu ana kadar yaptığım büyükşehir açılışlarında Şanlıurfa bugün zirve yaptı. Bakalım önümüzdeki hafta Samsun'da olacağız. Samsun geçebilecek mi? İlk defa gençlik buluşmalarında İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde farklı bir şey yaşadık. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'in ismine yakışır böyle bir kültür merkezi yapılmış olması Şanlıurfa tarihi boyunca unutulmayacak. 2023'e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı.
İbrahim Bey'i karşılıklı tanışma şeklimiz Belediye Başkanlığı döneminde oldu. Zaten biz eserleriyle kendisini tanıdık. Tabii o arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok üzdü. Fakat o dönemlerde birileri farklı bir beklentiler içerisindeyken Tatlıses adeta yeniden doğdu.
KARADENİZ'DE GAZ ATILIMI
Şu anda 540 yeni yeni sondaj çalışmaları var. Sayın Putin'in ifadesiyle Türkiye'yi bir hat yapma durumu. Avrupa'ya sağa sola neyse gidecek olan doğal gazın Türkiye üzerinden dağıtımının yapılması gibi bir düşünce var. Biz de şu an onun hazırlıkları içerisindeyiz.
6'LI MASAYA GÖNDERME
Bize yerli ve milli bir zihniyet ve zeka lazım. Siz gençlerdeki akıl onlarda yok! Milleti aldatacaklarını sanıyorlar.
DÜNYA KUPASI GÖRÜŞLERİ
Açılış maçına gittim. Açılış maçı da Katar- Ekvator maçıydı. Fenerbahçeli Valencia da 2 gol attı. Ondan sonra televizyonlarda vakit bulursam izliyorum. En son Beşiktaşlı Kamerunlu Ebubakar. U16 belli olduktan sonra en büyük sürpriz Almanya'nın dışlanması oldu. Fena gittiler. 16 belli olduktan sonra bir değerlendirme yapılabilir. Ama şu an itibariyle "şu başarılı olacak "demek yanlış olur. Görelim ondan sonra da düşüncemizi söyleyelim. Benim içinde oynadığım takım şu an Şanlıurfa ile çekişiyor. Bir yarışın içindeler. Aralarında fazla bir fark yok. 1 puan.
"ÖĞRETMEN ADAYLARINA FAKÜLTE BİTMEDEN FORMASYON"
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da görev yapan bir öğretmenden gelen 'öğrencilerimiz ile sizi külliyede ziyaret edebilir miyiz yönünde gelen bir soruya "Buradan milletvekillerimiz olabilir. Aynı şekilde Belediye Başkanı, il başkanı olabilir. Size kapımız açık olmayacak da kime olabilir. Siz ki Şanlıurfa'nın bir köyünde öğretmenlik yapıyorsunuz. Size kapı açık olmayacak da kime olacak" diyerek yanıtladı. Formasyon ile ilgili gelen soruyu ise "Şu an itibariyle YÖK Başkanı ile de konuyu görüştük. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 yada 2 yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Ben dedim ki sayın başkan bunu kaldırıyorsun artık. 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim. Fakülteyi bitirirken formasyon eğitimi almış olsun dedik ve mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.
İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan, Külliye'yi Türkiye'nin şanı için yaptı.
Kimse bizim bayrağımızı indiremeyecek. Başkan Erdoğan'ın yanındayım.
Vuruldum başıma bu kaza geldi, gözümü açtım ameliyattan başucumda Başbakan. Almanya'ya gittim İdo yanımda telefonda Başbakan "Nasıl oldun, iyi misin" Nasıl unutayım ben şimdi. Bana vefasını hiçbir zaman unutmadı. Onun için ben de ona karşı vefalıyım, sevgiliyim.
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