Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’daki “GENÇLERLE BULUŞMA” programında flaş açıklamalar

"ABİNİZ DIŞINDA GENÇLİK KOLLARINDAN GELMİŞ KİMSE YOK'

Türkiye siyasetinde bu kardeşiniz, abiniz dışında gençlik kollarından gelmiş kimse yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, gökten zembille inmişler. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geriden bırakan büyüğünüz olarak artık sizlerin misafiri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Biz kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden geri aldıysak çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sancılı dönemini yaşadı.

Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden bölgesel ve küresel bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Şanlıurfa'nın havalimanı böyle güzel yolları mı vardı? Nerede...

İbrahim Bey ne diyor. İstanbul'dan çıkıp buraya yol değiştirmeden geliyorsun. Eskiden 24 saattir şimdi 12-13 saat. Bu kadim mücadelenin en zor kısmını geride bıraktık. Artık ödediğimiz bedellerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizinle alacağız. Artık dünyaya şöyle bakacağız; Biz dünyaya değil artık dünya Türkiye'ye baksın. Bunu sizlerle beraber başaracağız.

Hamasetle, demagojiyle, yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve kararlılığından aldığımız güçle 2023'e hazırlanıyoruz. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı. Ama şimdi 81 ilimizde 208 ilimiz var.