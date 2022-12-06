Son dakika | Mehmet Ali Çelebi’ye Ergenekon kumpası! Sadece 61 saniye sürmüş

TELEFON EMNİYETTE SİNYAL VERMİŞ, TOPLAM 1 DAKİKA 23 SANİYE AÇIK KALMIŞ

Kararda, dosya içerisinde bulunan HTS kayıtları ile teknik bilirkişi raporu ve eklerine göre, Çelebi'nin cep telefonunun 19 Eylül 2008'de saat 23.52 ile 23.54 saatleri arasında 1 dakika 23 saniye süre ile açıldığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu bölgede yer alan "Emniyet Metro BAZ İstasyonu" adresinde kurulu BAZ istasyonundan sinyal aldığı belirtildi.

139 KİŞİNİN İSMİ TELEFON HAFIZASINA 61 SANİYEDE KOPYALANMIŞ

Dairenin kararında, ilgili bilirkişi raporu incelendiğinde Çelebi'nin en son 15 Eylül 2008'de 386'ncı sıra ile telefon rehberine kişi eklediği, kaydettiği son kişiden sonra Mahmut Oğuz Kazancı'nın SIM kartında kayıtlı 139 kişinin Çelebi'ye ait telefonunun hafızasına 61 saniye içerisinde yüklendiğinin anlaşıldığından bahsedilerek, Kazancı'nın SIM kartından Çelebi'nin telefon hafızasına aktarılan 139 kişiye ait rehber kaydı bilgisinin 61 saniye gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde telefon hafızasına kaydedilmiş olmasının, bu verilerin bilgisayar üzerinden veri transferi yoluyla aynı anda kopyalandığını açıkça gösterdiği, Çelebi'nin bu kişilerle HTS kaydının olmamasının da bu tespiti doğruladığına yer verildi.