Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na ’hamburger’ göndermesi: Özgürlük ve demokrasi milletle beraber inşa edilir

Baykal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlükçü olmak için gayri milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur.

Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil."