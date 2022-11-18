Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi: Özgürlük ve demokrasi milletle beraber inşa edilir
Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Aslı Baykal, kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Türk milleti için özgürlük ve demokrasi istediğini söyleyen Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'ye düzenlediği icazet seferlerine göndermede bulunarak, "Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." diye konuştu.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.
ASLI BAYKAL: "CHP GAYRİ MİLLİ"
CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti.
Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.
BAYKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA HAMBURGER GÖNDERMESİ
Gelişme sonrası, CHP medyası ve yandaşları tarafından eleştirilerin hedefi haline gelen Baykal, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na oldukça konuşulacak göndermelerde bulundu.
Türk milleti için özgürlük ve demokrasi istediğini söyleyen Baykal, "Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." diye konuştu.
Baykal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Özgürlükçü olmak için gayri milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur.
Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil."
KILIÇDAROĞLU VE 'HAMBURGER' MESELESİ
Baykal'ın gönderme yaptığı 'hamburger' meselesi, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konuları arasına girmişti. ABD ve İngiltere'ye icazet seferi düzenleyen Kılıçdaroğlu, 'şeffaflık' vurgusu yaptığı ziyaretlerde basın mensuplarını atlatarak 8 saat ortadan kaybolmuş, kendisine yöneltilen eleştirilere "Hamburger yemeye gittik" diyerek yanıt vermişti.
Eleştirileri daha da körükleyen gelişmeye kulak asmayan CHP lideri, Londra'da da hamburger yediği fotoğrafı kamuoyuna servis etmişti.
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