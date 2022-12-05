Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan’da İlham Aliyev ile görüştü

ERMENİSTAN'A ÇAĞRI

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılmasına vurgu yapan Bakan Akar, "Bunun bölge için de önemli olduğunu, bu şekilde Kafkasya'nın barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini başta Ermenistan olmak üzere herkesin görmesi lazım." ifadesini kullandı.



Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.