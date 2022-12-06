Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’ye ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesini kabul etti. Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askerî eğitim, iş birliği ve danışmanlık ile savunma sanayi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.



Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

BAKAN AKAR, BAŞKAN ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Bakan Akar, Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "tek millet, iki devlet" anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı.



Ebediyete intikalinin 19'uncu yılında Haydar Aliyev'i rahmetle yâd eden Bakan Akar, 30 yıllık işgali 44 gün süren Vatan Muharebesi ile sona erdiren Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü de tebrik etti.

"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYA GÖRDÜ"

"Azerbaycan ordusu 44 gün süren Vatan Muharebesi ile işgal altındaki öz topraklarını işgalden kurtardı. Zafer elde edebilecek güç, imkân ve kabiliyete sahip olduğunu, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiler." diyen Bakan Akar, harekâtta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.



Bakan Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zatıalinizin çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

"BÜTÜN GELİŞMELER TAKİBİMİZDE"

İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askerî eğitim, iş birliği ve danışmanlık ile savunma sanayi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"HAKLI DAVADA YANINIZDAYIZ"

İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan Bakan Akar, "Azerbaycanlı can kardeşlerimizin, Azerbaycan Türkü'nün haklı davalarında hep yanlarında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

ERMENİSTAN'A ÇAĞRI

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılmasına vurgu yapan Bakan Akar, "Bunun bölge için de önemli olduğunu, bu şekilde Kafkasya'nın barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini başta Ermenistan olmak üzere herkesin görmesi lazım." ifadesini kullandı.



Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.