Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

"BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI"

Topraklarını işgalden azat etmiş, bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş olan Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki istisnai bağları temel alan ve Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye yükselen işbirliğimiz ve dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır. YAP'ın önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim.