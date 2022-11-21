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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Parti'sinin (YAP) 30. senesi sebebiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan, mesajında Yeni Azerbaycan Partisi ile ilgili "Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:05
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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan etkinlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Başkan Erdoğan'ın kutlama mesajı şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanım, aziz kardeşim; Yeni Azerbaycan Partisinin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle zati devletleri başta olmak üzere bütün YAP üyelerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Umummilli lideri rahmetli Haydar Aliyev'in kurduğu YAP, ilk günden itibaren büyük hizmetlerde bulunmuş, Azerbaycan'ın öncü siyasi partisi olmuş ve bugün de dirayetli liderliğiniz ve yol göstericiliğinizle her alanda elde edilen büyük başarılara imzasını atmıştır.

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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

"BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI"

Topraklarını işgalden azat etmiş, bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş olan Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki istisnai bağları temel alan ve Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye yükselen işbirliğimiz ve dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır. YAP'ın önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim.

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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Aziz kardeşim, bu vesileyle zati devletlerinizin sağlık ve mutluluğu ile can Azerbaycan halkının refahı için en iyi dileklerimi ve YAP'ın kuruluş yıl dönümü için kalbi tebriklerimi yineliyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum."

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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da konuşmasında, YAP'ın 30. kuruluş yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.