21 Kasım 2022, Pazartesi
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in partisinin 30. kuruluş yılını kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Parti'sinin (YAP) 30. senesi sebebiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan, mesajında Yeni Azerbaycan Partisi ile ilgili "Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim." dedi.
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:05
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