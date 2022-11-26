Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Türkiye’ye karşı sinsi plan yapanlara uyarı: Türk ordusu yalnız değildir

"TÜRKİYE'NİN DE AZERBAYCAN'IN DA POTANSİYELİ ARTIYOR"

Aliyev cevabına şu sözlerle devam etti:

"Geçen yıl Şuşa'da zaten elde edilen sonuçları resmileştirdik. İttifak Beyannamesi'ni imzalayarak resmen müttefik olduk. Bunun bir gerçeğin resmileştirilmesi olduğunu bir kez daha belirtiyorum, çünkü uzun yıllardır Azerbaycan ve Türkiye müttefik olarak adım atıyorlar. Bu düzeydeki iş birliğine, ortaklığa ve kardeşliğe değer veriyoruz. İş birliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteri. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yönelik. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalı. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor."