Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türkiye'ye karşı sinsi plan yapanlara uyarı: Türk ordusu yalnız değildir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile olan yakın dostluk bağlarını işaret ederek, "Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değil." dedi.
Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den, Türkiye'ye destek açıklamaları geldi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi" konulu uluslararası bir konferansa katıldı.
Aliyev, konferansın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
"TÜRKİYE'YE KARŞI SİNSİ PLANLARI OLANLAR BİLSİNLER Kİ TÜRK ORDUSU YALNIZ DEĞİL"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan desteğini yineledi ve şu açıklamayı yaptı:
"Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değil. Türk ordusu sadece Türkiye'nin ordusu değil bizim de ordumuzdur ve aynı zamanda bizim ordumuz da Türkiye'nin ordusudur. Sınırlarımızda provokasyonlar planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutsunlar."
"GÖRÜŞLERİMİZ NET, TÜRKİYE KARDEŞİZ, DOSTUZ"
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hakkında bir soruya yanıt veren Aliyev, "Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam birkaç gün daha burada olmamız gerekir. Görüşlerimiz kesinlikle nettir. Biz kardeşiz ve dostuz. Biz müttefikiz." dedi.
"TÜRKİYE'NİN DE AZERBAYCAN'IN DA POTANSİYELİ ARTIYOR"
Aliyev cevabına şu sözlerle devam etti:
"Geçen yıl Şuşa'da zaten elde edilen sonuçları resmileştirdik. İttifak Beyannamesi'ni imzalayarak resmen müttefik olduk. Bunun bir gerçeğin resmileştirilmesi olduğunu bir kez daha belirtiyorum, çünkü uzun yıllardır Azerbaycan ve Türkiye müttefik olarak adım atıyorlar. Bu düzeydeki iş birliğine, ortaklığa ve kardeşliğe değer veriyoruz. İş birliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteri. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yönelik. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalı. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor."
"TÜRKİYE İLE BİR YIL İÇİNDE PERİYODİK OLARAK 10'DAN FAZLA ORTAK ASKERİ TATBİKAT YAPTIK"
Aliyev, "İki ülkenin sadece ekonomik ve endüstriyel değil, aynı zamanda askeri güç de artıyor. Bugün dünya, her ülke için bir numaralı kriterin bu olduğunu görüyor. Güçlü bir silahlı gücünüz yoksa zor günler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla savunma altyapısına yapılan yatırımlar, ortak girişimler, ortak askeri tatbikatlar ortada. Türkiye ile bir yıl içinde periyodik olarak 10'dan fazla ortak askeri tatbikat yaptık. Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da örgütlendiler. Bu, bölgesel istikrar ve güvenliğimizin önemli bir ölçüsüdür." dedi.
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