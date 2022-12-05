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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan aile düzenlemesi hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan aile düzenlemesi hakkında flaş açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aile düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bodağ,"'Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' düzenlemesi getiriliyor" dedi.

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