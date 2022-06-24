Halkı dinlemeyen CHP’li Özlem Çerçioğlu sözünü tutmadı: Tüm Türkiye’yi kandıran bir belediye başkanı

Çerçioğlu sadece seçmenlerini değil tüm halkı da yok sayarak Kuşadası'nın göbeğine koskoca binayı dikti. Yazıklar olsun.

Tüm Türkiye'yi kandıran bir belediye başkanı olarak CHP tarihine geçti. Kuşadası halkı bu kazığı unutmaz ve sandık önünde hesabını sorar" dedi.