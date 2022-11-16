Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan başörtüsü açıklaması: Önümüzdeki hafta Meclis’e geliyor

Başkan Erdoğan, son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine yönelik, "Burada madde noktasında, fazla madde olmasından yana değiliz. Konu olarak da olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yürütüyor. Bu çalışmayla birlikte de süratle vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis'e sunmanın gayreti içerisinde olacağız." demişti.

"SANA ALTILI MASA BİLE DESTEK VERMİYOR"

Aile konusundaki maddenin de tartışıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim sunduğumuz her madde tartışılır. Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati. Yoksa Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana 'niye takıyorsun' dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında.

Niye bunu gündeme getirdi, bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye gelin artık anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok."

"Aile maddesi, LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?" sorusuna Erdoğan, "Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur." karşılığını vermişti.