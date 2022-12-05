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DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler'de ağırlaştırılmış müebbet talebi! MİT yakalamıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler’de ağırlaştırılmış müebbet talebi! MİT yakalamıştı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in, tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Güler için ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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