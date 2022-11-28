Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkındaki alçak iftiraya tepki! Siviller değil hedefte terör var

"TERÖRİSTLERE 'DUR' DEYİN"

"Bir de teröristlere 'dur' deyin. Bir de bebek katillerine 'dur' deyin. Bir öğretmen katillerine 'dur' deyin. Bir de asker katillerine 'dur' deyin. Bir de sivilleri öldürenlere 'dur' deyin." ifadesini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kalkmış 'biz barışı savunuyoruz', siz barışı savunmuyorsunuz. Siz terör örgütünün yıpranmaması, teröristleri ölmesin diye çırpınıyorsunuz. Terör örgütü için çırpınmak ayrı şey, barışı savunmak ayrı şey. Barışı savunmak kim? Siz kim? Bugüne kadar terör örgütünün aleyhine tek bir kelime dilinden dökülmeyenlerin barış savunucusu, hak savunucusu, insan hakları savunucusu olması, gösterilmesi insan haklarına da insan hakları kurullarına da hakka da en büyük saygısızlık, en büyük hakarettir. Maalesef Türkiye'mizde bazı insan hakları örgütleri var. Adı üstünde insan hakları örgütleri ama savunduklarına bakın, hep teröristlerin hakları ve teröristlerle ilgili konular. Göremezsiniz bunları, Zonguldak'ta bir madencinin yanında, arkasında. Göremezsiniz siz bunları, başörtüsü zulmüne uğrayan bir kadının yanında, göremezsiniz siz bunları kat sayı zulmünü yaşayan çocuğun yanında... Yanında durmaları için eli kanlı katil terörist olmak, terör örgütlerinden olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet etmek, ona karşı silah kullanmak. Sanki böyle şartları var yanlarında durmak için. Ondan sonra diyorlar ki siz insan hakları derneklerine niye öyle bakıyorsunuz, niye böyle bakıyorsunuz? İnsan hakları dernekleri, adındaki gibi insan haklarına sadık ve insan haklarının takipçisi, savunucusu olsunlar başımızın üstünde yerleri var ama insan hakları kavramını kılıf yaparak terör örgütlerinin ve teröristlerin hedefleri doğrultusunda çalışanların, adında ne olursa olsun bizim için kıymeti yoktur."