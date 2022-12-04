Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan ile Sisi yeniden görüşecek mi?

"PYD/YPG TARAFINDAN KOORDİNE EDİLDİ"

PKK terör örgütünün son yıllarda taktik değişikliğine gittiğini dile getiren Kalın, "Suriyeli Kürt denilen veya diğerleri yerine, bir çeşit kendilerini örtbas etmek için farklı milletten kişileri kullanıyorlar. (Bu saldırı) Açıkça PYD/YPG tarafından koordine edildi." diye konuştu.

Kalın, PKK'nın YPG'nin terör örgütleri olduğunu, bu örgütlere ait Suriye'nin kuzeyinde, doğusunda, batısında ya da Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki unsurların, noktaların Ankara için meşru hedef olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK, PYD/YPG unsurlarını vurduğuna, ABD veya Rus güçlerini hedef almadığına işaret eden Kalın, "(ABD ve Rus güçlerine) Tabii bu unsurlardan uzak durmalarını söylüyoruz. PYD/YPG bir noktada ABD bayrağını, başka noktada da rejim bayrağını kendisini korumak için kullanıyor. 'Burada Amerikalılar var bize saldıramazsınız, rejim güçleri burada, bize saldıramazsınız'. Yakın zamanda, çok az olsa da geçmişte bunu bazen Ruslarla da yapıyorlardı. Bana göre bu durum PYD/YPG'nin ABD ile olan ittifakını Suriye'nin kuzeyindeki varlığını meşrulaştırmak için kullandığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Sözcü Kalın, Türkiye'nin son günlerde Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava operasyonlarının ABD askerlerinin hayatını riske attığı yönünde Washington'dan gelen açıklamaları reddederek, "ABD'li müttefiklerimize, ABD'lileri, sivilleri, Rusları, İranlıları ya da diğerlerini hedef almayacağımız, bizim hedeflerimizin özellikle PKK, PYD/YPG unsurları olduğu mesajını gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.