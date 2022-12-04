04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt: Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...

Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt: Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2022 18:25
Güncelleme:04.12.2022 18:48
Geçtiğimiz günlerde Ege’de yeni bir gerilime imzasını atan Yunanistan’a Türkiye’den çok anlamlı bir mesaj geldi. Milli Savunma Bakanlığı, ‘SOLOTÜRK’lü paylaşımında, “Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷” ifadelerine yer verdi. İşte kahraman SOLOTÜRK pilotunun arka kamerasından 12 futbol sahası büyüklüğündeki Türk ve KKTC bayraklarına muhteşem selamlama…
Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt
Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt
Aydın açıklarında FETÖ operasyonu
Aydın açıklarında FETÖ operasyonu
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi!
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi!
13 DEAŞ ve 5 PKK’lı yakalandı
13 DEAŞ ve 5 PKK'lı yakalandı
MSB’den duygulandıran paylaşım
MSB'den duygulandıran paylaşım
Harekat bölgesinde neler oluyor?
Harekat bölgesinde neler oluyor?
Son seçim anketi gündemi salladı!
Son seçim anketi gündemi salladı!
Gürsel Tekin: Jeremy Rifkin yerli ve millidir
Gürsel Tekin: Jeremy Rifkin yerli ve millidir
CHP’nin vizyon programı için bomba iddia!
CHP'nin vizyon programı için bomba iddia!
Altılı masanın kukla planı!
Altılı masanın kukla planı!
CHP’nin danışmanları birbirinden hoşlanmadı
CHP'nin danışmanları birbirinden hoşlanmadı
Erdoğan ve Tatlıses’ten ’Urfalıyam ezelden’ düeti
Erdoğan ve Tatlıses'ten 'Urfalıyam ezelden' düeti
Daha Fazla Video Göster