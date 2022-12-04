Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt: Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...

Geçtiğimiz günlerde Ege’de yeni bir gerilime imzasını atan Yunanistan’a Türkiye’den çok anlamlı bir mesaj geldi. Milli Savunma Bakanlığı, ‘SOLOTÜRK’lü paylaşımında, “Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷” ifadelerine yer verdi. İşte kahraman SOLOTÜRK pilotunun arka kamerasından 12 futbol sahası büyüklüğündeki Türk ve KKTC bayraklarına muhteşem selamlama…