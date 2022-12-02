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Yunanistan'dan Rodos'ta askeri tatbikat

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Yunanistan’dan Rodos’ta askeri tatbikat

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi.

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