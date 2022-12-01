Bordo Bereliler’den sınır ötesi harekat öncesi mesaj var: “Ansızın gelir ansızın gideriz!”
GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Türkiye, Pençe Kılıç Hava Harekatı ile ilk işaret fişeği atılan Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine sınır ötesi harekat için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda TSK'nın en gözde gücü Bordo Bereliler de harekat için emir beklemekte. Gözü kara Bordo Bereliler’den sınır ötesi harekat öncesi kısa bir mesaj geldi. İşte detaylar...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözbebeği Bordo Bereliler'in dünyada şanını duymayan yoktur.
Öyle ki aldıkları aşırı zorlu eğitimle isimleri gizli kahramanlar Bordo Bereliler, her operasyondan başarı ile çıkmıştır.
Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta yeni bir harekata hazırlanan Mehmetçik her an tetikte...
MSB'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM
Bu kapsamda yeni bir mesaj Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) servis edildi.
"BORDO BERELİLER! ANSIZIN GELİRLER ANSIZIN GİDERLER"
Başkan Erdoğan'ın tabiri ile "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine işaret eden paylaşımda "Onlar Bordo Bereli... Ansızın gelirler ansızın giderler" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ABD ve Rusya ile son temasları sonrası operasyonun fitilini ateşlenmesi beklenmekte.
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