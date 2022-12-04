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BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Aykaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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