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Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Atina alarma geçti! Yunan basınında Erdoğan - Sisi görüşmesi paniği: Ya ihanet ederse

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Atina alarma geçti! Yunan basınında Erdoğan - Sisi görüşmesi paniği: Ya ihanet ederse

Yunanistan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır açıklamaları sonrası adeta alarma geçmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ülkede bir numaralı gündem maddesi olurken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Ta Nea 'Mısır Yunanistan'a ihanet edebilir mi?' sorusuyla Atina'daki paniği gözler önüne serdi.

Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda Libya'da imzaladığı hidrokarbon anlaşması başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine neden oldu. Batılı devletler anlaşmanın geçersizliğine işaret ederken Türkiye ile Libya tarafları ise söz konusu mutabakat ile ilgili kararlılığını korudu.

TÜRKİYE, MISIR'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYOR

Libya'nın ardından ise bu defa Yunanistan'ın gündemini Başkan Erdoğan'ın Mısır'la attığı diplomatik adım meşgul etmeye başladı. Yunan gazeteleri bu durumu "Türkiye, Mısır'da yeni bir başlangıç yapıyor" olarak yorumladı.

Bu durumu başta sindiremeyen Atina kaynakları, Başkan Erdoğan ile mevkidaşı Sisi'nin el sıkışmasının hemen ertesi günü aralarında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da olduğu üst düzey bir heyetle Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi.

EL SIKIŞMA ATEŞ YAKTI! MISIR, YUNANİSTAN'A İHANET EDEBİLİR Mİ?

Yunan gazetelerinde ise Atina'nın bu gelişmeyi nasıl karşıladığı yine gündem oldu. 'El sıkışma ateş yaktı' yorumuyla durumu inceleyen Yunan gazetesi Ta Nea, "Mısır, Yunanistan'a ihanet edebilir mi?" sorusunu sordu.

Haberde yapılan analize göre Türkiye ile Mısır ilişkileri zaten sonsuza dek 'donmuş' kalamazdı. Er ya da geç iki ülke de jeopolitik ve ekonomik olarak bir adım atacaktır.

Haberin devamında ise Atina'nın Libya'da kurulan uluslararası masalarda sesini kaybetmemek için ihtiyacı olan ara bulucuyu Kahire'de bulduğu ve halen dışlandığından bahsedildi.

Ve yine haberin devamında uluslararası ilişkiler uzmanlarının Ankara ile Atina arasında bir 'ilişkisizliğin' olmadığını söylediği ifade edildi. Bunun yanı sıra yine uzmanlara göre Yunanistan istikrar politikasından oldukça iyi ilerliyor.

İşte Türkiye ile Mısır’ın yol haritası İŞTE TÜRKİYE İLE MISIR'IN YOL HARİTASI
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