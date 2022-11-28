Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Atina alarma geçti! Yunan basınında Erdoğan - Sisi görüşmesi paniği: Ya ihanet ederse

TÜRKİYE, MISIR'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYOR

Libya'nın ardından ise bu defa Yunanistan'ın gündemini Başkan Erdoğan'ın Mısır'la attığı diplomatik adım meşgul etmeye başladı. Yunan gazeteleri bu durumu "Türkiye, Mısır'da yeni bir başlangıç yapıyor" olarak yorumladı.

Bu durumu başta sindiremeyen Atina kaynakları, Başkan Erdoğan ile mevkidaşı Sisi'nin el sıkışmasının hemen ertesi günü aralarında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da olduğu üst düzey bir heyetle Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi.