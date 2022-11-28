Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Atina alarma geçti! Yunan basınında Erdoğan - Sisi görüşmesi paniği: Ya ihanet ederse
Yunanistan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır açıklamaları sonrası adeta alarma geçmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ülkede bir numaralı gündem maddesi olurken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Ta Nea 'Mısır Yunanistan'a ihanet edebilir mi?' sorusuyla Atina'daki paniği gözler önüne serdi.
Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda Libya'da imzaladığı hidrokarbon anlaşması başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine neden oldu. Batılı devletler anlaşmanın geçersizliğine işaret ederken Türkiye ile Libya tarafları ise söz konusu mutabakat ile ilgili kararlılığını korudu.
TÜRKİYE, MISIR'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYOR
Libya'nın ardından ise bu defa Yunanistan'ın gündemini Başkan Erdoğan'ın Mısır'la attığı diplomatik adım meşgul etmeye başladı. Yunan gazeteleri bu durumu "Türkiye, Mısır'da yeni bir başlangıç yapıyor" olarak yorumladı.
Bu durumu başta sindiremeyen Atina kaynakları, Başkan Erdoğan ile mevkidaşı Sisi'nin el sıkışmasının hemen ertesi günü aralarında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da olduğu üst düzey bir heyetle Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi.
EL SIKIŞMA ATEŞ YAKTI! MISIR, YUNANİSTAN'A İHANET EDEBİLİR Mİ?
Yunan gazetelerinde ise Atina'nın bu gelişmeyi nasıl karşıladığı yine gündem oldu. 'El sıkışma ateş yaktı' yorumuyla durumu inceleyen Yunan gazetesi Ta Nea, "Mısır, Yunanistan'a ihanet edebilir mi?" sorusunu sordu.
Haberde yapılan analize göre Türkiye ile Mısır ilişkileri zaten sonsuza dek 'donmuş' kalamazdı. Er ya da geç iki ülke de jeopolitik ve ekonomik olarak bir adım atacaktır.
Haberin devamında ise Atina'nın Libya'da kurulan uluslararası masalarda sesini kaybetmemek için ihtiyacı olan ara bulucuyu Kahire'de bulduğu ve halen dışlandığından bahsedildi.
Ve yine haberin devamında uluslararası ilişkiler uzmanlarının Ankara ile Atina arasında bir 'ilişkisizliğin' olmadığını söylediği ifade edildi. Bunun yanı sıra yine uzmanlara göre Yunanistan istikrar politikasından oldukça iyi ilerliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32'li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste
- Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor
- 16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?
- Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek? Gündem yoğun: EYT, SÖZLEŞMELİYE KADRO... 28 kasım kabine toplantısı sonuçları neler?
- POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
- Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses'e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde
- e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER
- DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
- AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim vize sınavı ne zaman?
- Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER