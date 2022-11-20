Son dakika: Başkan Erdoğan Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü | Türkiye ile Mısır ilişkileri için normalleşme adımı
Son dakika... Başkan Erdoğan, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Burada verilen fotoğraf Mısır ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlangıcı olarak okundu.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni vesilesiyle bulunduğu Katar'da liderler için verilen resepsiyona katıldı.
MISIR İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN NORMALLEŞME ADIMI
Burada verilen fotoğraf Mısır ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlangıcı olarak okundu.
BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere başkent Doha'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.
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