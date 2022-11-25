Başkan Erdoğan ve Sisi görüşmesinin ardından Türkiye-Mısır ilişkilerindeki yol haritası ortaya çıkıyor

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri daha önce bazı uluslararası toplantıların marjında ikili görüşmeler yaptı. Ancak hiçbiri resmi görüşme değildi. Şimdi iki bakan arasında heyetler ile birlikte resmi bir görüşme yapılması bekleniyor.

* Bu adımın arkasından karşılıklı büyükelçilerin atanmasına geçilecek. İki ülke şu an karşılıklı başkentlerde maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

* Atanan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine hitaben yazılmış güven mektubunu Cumhurbaşkanı Sisi'ye takdim edecek. Bu adımla birlikte tam normalleşmeye geçilmiş olacak.