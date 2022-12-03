Son dakika: Şanlıurfa'ya dev yatırım! Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar: Müjdeleri peş peşe verdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, açılış töreninin gerçekleştiği alanda 110 bin kişinin olduğunu açıkladı. İki ilçeye daha doğalgaz müjdesi veren Erdoğan, "Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde vereceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim ne den tutulut, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz bugün derdimizi size söylemeye geldik.
Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Velaket savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil.
Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar gerçeği kabullenmek zorunda kalıyorlar, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.
RESMİ RAKAMI ALDIM, MEYDANDA 110 BİN KİŞİ VAR
Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur.
BAY KEMAL NE ENSARDAN NE DE MUHACİRDEN ANLAR
Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından en sıkıntılı döneme girdi.
Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık, hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık.
Şimdi dört şey söylüyorum, ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi. Şimdi de onun ümmeti olarak muhacirleri biliriz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz.
İKİ İLÇEYE DAHA DOĞALGAZ MÜJDESİ
Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye Şanlıurfa'ya. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır.
Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi kazandırdık. GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yoktur.
Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçemizi doğal gaza kavuşturduk. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, tekstil alanlarında istihdam programlarına hız verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntının elektrik olduğunu biliyoruz. Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bunun için 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Yeter ki siz daha çok üretin, ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.
ŞANLIURFA'YA 12 MiLYARLIK YATIRIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında Abide Kavşağı İlave Köprüsü, Viranşehir pompaj sulaması birinci kademe pompa istasyonu, kuzeybatı çevre yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğalgaz verilmesi, İl Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının olduğu 12 milyar Türk Lirası bütçeli 532 hizmetin açılışını gerçekleştirecek.
6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.
Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de devletimiz 15 milyarlık yükü üstüne alıyor. Ödemeleri aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdik.
ŞANLIURFA'YA BİR MÜJDE DAHA
Şimdi yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. BU proje ile Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Şanlıurfa bu meydanda kendini ispat etti.
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