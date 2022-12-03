Son dakika: Şanlıurfa’ya dev yatırım! Başkan Erdoğan’dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar: Müjdeleri peş peşe verdi

İKİ İLÇEYE DAHA DOĞALGAZ MÜJDESİ

Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye Şanlıurfa'ya. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır.

Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi kazandırdık. GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yoktur.

Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçemizi doğal gaza kavuşturduk. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, tekstil alanlarında istihdam programlarına hız verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntının elektrik olduğunu biliyoruz. Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bunun için 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Yeter ki siz daha çok üretin, ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.

ŞANLIURFA'YA 12 MiLYARLIK YATIRIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında Abide Kavşağı İlave Köprüsü, Viranşehir pompaj sulaması birinci kademe pompa istasyonu, kuzeybatı çevre yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğalgaz verilmesi, İl Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının olduğu 12 milyar Türk Lirası bütçeli 532 hizmetin açılışını gerçekleştirecek.







6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de devletimiz 15 milyarlık yükü üstüne alıyor. Ödemeleri aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdik.

ŞANLIURFA'YA BİR MÜJDE DAHA

Şimdi yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. BU proje ile Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Şanlıurfa bu meydanda kendini ispat etti.





