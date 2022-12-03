Şanlıurfa’daki açılışa katılan İbrahim Tatlıses Başkan Erdoğan’a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Daha sonra Başkan Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını Başkan Erdoğan'ın da eşliğiyle söyledi.