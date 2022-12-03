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Şanlıurfa'daki açılışa katılan İbrahim Tatlıses Başkan Erdoğan'a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Şanlıurfa’daki açılışa katılan İbrahim Tatlıses Başkan Erdoğan’a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışın ardından platforma çıkan sanatçı İbrahim Tatlıses de "Sayın Cumhurbaşkanım için buradayım, o beni davet etti onun için geldim. Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek, "Haydi Söyle" şarkısından bir bölüm seslendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törene Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ NEREYE BİZ ORAYA"

Mikrofonu eline alan İbrahim Tatlıses, kalabalığa "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek seslendi.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Daha sonra Başkan Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını Başkan Erdoğan'ın da eşliğiyle söyledi.

Tatlıses, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda, Kürtçe "Te go ti çi go ti" kelimesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" diyerek açıklamıştı.




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