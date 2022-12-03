SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!

Son dakika haberi... Düzce'de saat 07.59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.6 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedilirken, kentte artçı depremler devam ediyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 3 Aralık son depremler listesi...

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, son deprem Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde gerçekleşti. Saat 07.59'da gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10.06 kilometre altında meydana geldi.