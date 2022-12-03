SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
Düzce'de meydana gelen deprem sonrası son depremler listesi gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 3 Aralık tarihli deprem listesi yayınlandı. Artçı depremlerin devam ettiği Düzce'de son olarak saat 7.59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 3 Aralık son depremler listesi...
Son dakika haberi... Düzce'de saat 07.59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.6 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedilirken, kentte artçı depremler devam ediyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 3 Aralık son depremler listesi...
SON DEPREM NEREDE OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, son deprem Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde gerçekleşti. Saat 07.59'da gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10.06 kilometre altında meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ (3 ARALIK 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.03 07:59:20 40.8258 30.9297 10.6 -.- 4.1 4.0 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 06:18:45 40.8337 31.1433 10.3 -.- 1.5 -.- DUZCE İlksel
2022.12.03 05:57:20 40.3968 28.9705 6.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.12.03 05:55:56 36.0468 27.0102 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.03 04:45:25 38.3375 27.1657 6.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.12.03 03:53:54 39.0825 27.4307 11.3 -.- 2.1 -.- KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.12.03 01:53:11 37.3387 36.9430 1.8 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.03 01:47:43 40.7813 30.9680 10.0 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 01:04:18 40.7940 31.0692 8.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:52:02 40.8008 31.0242 8.6 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:09:01 40.7858 31.0223 9.3 -.- 3.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:05:30 40.7715 30.9378 6.5 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.02 23:38:20 40.8072 30.9623 3.0 -.- 1.2 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.02 23:33:38 37.2628 28.0495 4.8 -.- 1.2 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
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- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
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