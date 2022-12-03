Başkan Erdoğan paylaştı! Şanlıurfa Türkiye Yüzyılı’na hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sonrasında sosyal medyada hesabından “Şanlıurfa Türkiye Yüzyılı’na hazır” paylaşımı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN