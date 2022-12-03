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İstanbul'da toplu ulaşım her geçen gün kabusa dönüyor! Tramvayı dumanlar bastı! Vatandaşın haklı isyanı: Dingonun ahırı mı?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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İstanbul’da toplu ulaşım her geçen gün kabusa dönüyor! Tramvayı dumanlar bastı! Vatandaşın haklı isyanı: Dingonun ahırı mı?

Toplu taşıma araçlarındaki sorunlar her geçen gün artarken bugün T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın havalandırma sistemi bozulunca vagonu dumanlar bastı. Bazı yolcular zor anlar yaşarken aynı hatta sefer yapan bir başka tramvay ise herhangi bir anons yapılmadan içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna gitti. Çileden çıkan yolculardan “Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar" diyerek isyan etti.

İstanbul'da toplu ulaşımdaki sorunlar giderek artıyor. Geçen hafta Yenikapı – Bağcılar Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana gelmesinin ve metro ile seyahat eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetin ardından Sabah saatlerinde T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın havalandırma sisteminin bozulması sonucu aracın içi dumanla kaplandı. Yolcular zor anlar yaşadı.

'NEREYE GELDİK?'
Ayrıca aynı hatta herhangi bir anons yapılmadan aynı tramvay hattı içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna alındı. Çileden çıkan yolculardan biri, "Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar. Dingonun ahırı mı? Ben nereye geldim ya?" diyerek isyan etti.

'BEN VAGONDAYIM ANONS YAPILMADI'
Görevli personel ise "Arıza yaptığı için normalde anons yapmışlardır ama siz duymamış olabilirsiniz" şeklinde cevap verince yolcular, "Nereye anons yaptı? Ben vagonun içindeyim. Anons falan yapmadı" diyerek karşılık verdi. Bu esnada bakım istasyonuna alınan vagon içerisinden yolcuların çıkmaya devam ettiği görüldü.

Tramvay seferlerinde aksama! TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA!

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