İstanbul’da toplu ulaşım her geçen gün kabusa dönüyor! Tramvayı dumanlar bastı! Vatandaşın haklı isyanı: Dingonun ahırı mı?

'NEREYE GELDİK?'

Ayrıca aynı hatta herhangi bir anons yapılmadan aynı tramvay hattı içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna alındı. Çileden çıkan yolculardan biri, "Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar. Dingonun ahırı mı? Ben nereye geldim ya?" diyerek isyan etti.

'BEN VAGONDAYIM ANONS YAPILMADI'

Görevli personel ise "Arıza yaptığı için normalde anons yapmışlardır ama siz duymamış olabilirsiniz" şeklinde cevap verince yolcular, "Nereye anons yaptı? Ben vagonun içindeyim. Anons falan yapmadı" diyerek karşılık verdi. Bu esnada bakım istasyonuna alınan vagon içerisinden yolcuların çıkmaya devam ettiği görüldü.