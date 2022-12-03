MİDLAS’ın test atışı başarıyla gerçekleşti: Hisar’ı ateşledi! 2023’te Deniz Kuvvetlerinin envanterine girecek

Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023'te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek.

Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak.