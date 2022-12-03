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MSB’den Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sevgi varsa engel yoktur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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MSB’den Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sevgi varsa engel yoktur

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "En büyük engel sevgisizliktir! Sevgi varsa engel yoktur..." ifadeler. kullanıldı.

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