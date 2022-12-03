AK Partili Belediye’den suya yüzde 50 indirim! Yücel Yılmaz güzel haberi böyle duyurdu: Yaptık oldu

"Biz bunu hesaplarken vatandaş odaklı düşündük. Bunun için de işletmenin randımanlı çalışması için bilinçli işi ehline verdik.

Su idareleri kar etmekle hükümlü değildir, aynı zamanda zarar etmemekle hükümlüdür. İşletmelerin maliyeti çok önemlidir. Bunu döndürebilmek için de iyi bir işletmeci olmak lazım. Giderleri azaltıp suyu sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırmak lazım.

"CHP'li belediyelerde yönetimsel bir problem olduğu için pahalı satıyorlar. Su idarelerinin bütçesi büyükşehir belediyelerinden verilir. Bunun için iyi bir tüccar gibi olursanız vatandaşa suyu ucuza verirsiniz."

"Yönetimsel doğru adamların atanması giderlerin azaltılması gelirlerin çoğaltılması personel rejiminin iyi kullanılması. Örneğin Eskişehir'de su çok ucuz olması lazım. Tam bir kent hayatı var ama ne hikmetse Eskişehir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 70 zam yaptı."