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HİSAR-O füzesi hedefi tam isabet vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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HİSAR-O füzesi hedefi tam isabet vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

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