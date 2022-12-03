MİDLAS'ın test atışı başarıyla gerçekleşti: Hisar'ı ateşledi! 2023'te Deniz Kuvvetlerinin envanterine girecek

ROKETSAN tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. 2023’te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. MİDLAS'la Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen sayılı ülkelerden biri olacak.