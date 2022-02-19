Son dakika: HİSAR-RF hava savunma füzesinden tam isabet! İsmail Demir paylaştı: 2022’ye hızlı başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından HİSAR O+ ile ilgili paylaşımda bulundu.

2022'YE HIZLI BAŞLADI

HİSAR'ın 2022'ye hızlı başladığını belirten Demir, "HİSAR O+ Sistemi'nin ilk 'RF Arayıcı Başlıklı Test Füzesi' atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.