İsveç PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti

Mahmut Tat'ın hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e kaçarak iltica talebinde bulunduğu ve iltica talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mahmut Tat, Tunceli'de 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK'lı Tat, daha sonra İsveç'e kaçmıştı.