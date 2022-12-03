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İsveç PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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İsveç PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti

Son dakika... İsveç, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına bulanan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

İki gün önce sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nından tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Mahmut Tat'ın hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e kaçarak iltica talebinde bulunduğu ve iltica talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
Mahmut Tat, Tunceli'de 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK'lı Tat, daha sonra İsveç'e kaçmıştı.

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