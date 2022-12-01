İsveç televizyonunda provokasyona İbrahim Kalın’dan gerektiği gibi cevap: Bu soru PKK ve FETÖ ağzıyla soruluyor önce dürüst gazetecilik yapın

YALANLARLA DOLU PROVOKATİF SORU

Yaklaşık bir ay önce yapılmasına rağmen yeni yayınlanan röportajda sunucunun "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiği" şeklindeki yalanlara dayalı bir soru yöneltmesi üzerine İbrahim Kalın, bu suçlamaların asılsız olduğunu, Türkiye'nin mafyatik yapılar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda asla taviz vermediğini ve bunlarla kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.