İsveç televizyonunda provokasyona İbrahim Kalın'dan gerektiği gibi cevap: Bu soru PKK ve FETÖ ağzıyla soruluyor önce dürüst gazetecilik yapın
İsveç devlet televizyonu Sweden Public TV’de Diamant Salihu’nun sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sunucunun sorduğu provokatif soruya tepki gösterdi. Kalın "Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın." ifadelerini kullanırken “Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim” diyerek röportajı yarıda kesti. İşte o anlar...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu Sweden Public TV'de Diamant Salihu'nun sorularını cevapladı.
YALANLARLA DOLU PROVOKATİF SORU
Yaklaşık bir ay önce yapılmasına rağmen yeni yayınlanan röportajda sunucunun "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiği" şeklindeki yalanlara dayalı bir soru yöneltmesi üzerine İbrahim Kalın, bu suçlamaların asılsız olduğunu, Türkiye'nin mafyatik yapılar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda asla taviz vermediğini ve bunlarla kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.
PKK VE FETÖ AĞZIYLA GAZETECİLİK OLMAZ
Sunucunun provokasyona devam etmesi üzerine Kalın, "Türkiye'nin böyle mesnetsiz iddialarla suçlanmasını kabul edemem. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Biz bu iddiaları çok kez duyduk. Bu dürüst gazetecilik değil. Mesnetsiz suçlamalarda bulunup, yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz." dedi.
BU SAÇMA SORULARLA DEVAM ETMEYECEĞİM
İbrahim Kalın, "Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim" diyerek sunucuya tepki gösterdi ve röportajı yarıda kesti.
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