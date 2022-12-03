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Son dakika | Düzce'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika | Düzce’de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi... Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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